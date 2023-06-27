Командир «Ахмата» назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ Алаудинов: контрнаступление ВСУ закончится через несколько недель

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинское контрнаступление может закончиться уже через несколько недель, предположил командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. В своем Telegram-канале он написал, что сейчас Киев будет пытаться оправдаться перед лидерами западных стран и убедить их в том, что оружие и деньги поставлялись не зря. При этом российские силы готовы отбивать любые нападения со стороны ВСУ, отметил он.

Так называемое контрнаступление может длиться еще несколько недель. Противник будет пытаться всеми силами оправдаться перед своими хозяевами на Западе, чтобы убедить их в том, что деньги и техника были направлены не зря. Однако мы держим ситуацию на контроле таким образом, чтобы размыть ресурсы противника без лишних потерь, — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, западное руководство само призвало остановить контрнаступление из-за большого числа сожженной военной техники, и планы поставок истребителей F-16 на Украину призваны помочь ВСУ в сложившейся ситуации. Командир «Ахмата» пообщела, что те тоже будет «перемолоты» силами ВС РФ.

Также Алаудинов заявил, что появление бойцов ВСУ на левом берегу Днепра недалеко от Антоновского моста не дает им никакого преимущества. Он подчеркнул, что военное руководство России грамотно расставило акценты, и солдаты не допустят полномасштабного вторжения на территорию страны.

Ранее российские военкоры сообщили в Telegram-канале «Два майора» о том, что бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук подтвердил NEWS.ru, что в ночь на 26 июня около 150 украинских военных высадились на левом берегу Днепра. По словам эксперта, российские силы пытаются вытеснить солдат противника со своей территории. Матвийчук добавил, что сейчас около 50 бойцов ВСУ остаются в районе Антоновского моста.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью и пропагандой информацию о том, что бойцы ВСУ закрепились под Антоновским мостом на левом берегу Днепра. По его словам, отдельные мелкие группы украинских солдат пытались занять позиции под мостом, однако впоследствии они были ликвидированы российскими военными. Минобороны России не комментировало эти сведения.