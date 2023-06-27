Путин заговорил о новом составе Минобороны Путин заявил, что из участников СВО должен сформироваться костяк руководства Минобороны

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими в Кремле, что новый костяк руководства Вооруженных сил России должен сформироваться из тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине. Он добавил, что заслуги всех, «кто принимал участие и в этой части боевой работы, будут оценены государством», пишет «Коммерсант».

Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе, конечно, и в авиационной ее части, — сказал глава государства.

По словам Путина, все военные, принимавшие участие в пресечении попытки мятежа ЧВК «Вагнер», будут представлены к государственным наградам.

Ранее глава государства заявил, что украинские войска с начала контрнаступления потеряли 259 танков и 780 бронемашин. По его словам, только за последнюю неделю, на ключевом для Киева Ореховском направлении потери ВСУ составили 280 единиц боевой техники, включая 41 танк.

Также Путин заявил в обращении к военнослужащим, что российский народ и вооруженные силы не поддержали мятежников. По его словам, работа силовых структур позволила избежать опасного развития событий и не допустить жертв среди мирного населения.