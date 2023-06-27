Путин заявил, что армия и народ не поддержали попытку мятежа

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Президент России Владимир Путин в обращении к военнослужащим заявил, что российский народ и Вооруженные силы не поддержали мятежников, передает РИА Новости. По его словам, люди, которые предприняли попытку мятежа увидели, что армия и народ не с ними.

Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения, — сказал Путин.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликoвала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, что вагнеровцы пошли маршем для демонстрации протеcта, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли уничтожить. Пригожин отметил, что президент Белорусcии Александр Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения. После разговора с белорусским лидeром колонны развернулись и отправились в полевые лагеря.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картaполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выпoлняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что не нужно запрещать ЧВК.