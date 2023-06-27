Морпехи остановили колонну боевой техники ВСУ: новости СВО на утро 27 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южно-Донецком направлении колонну боевой техники Вооруженных сил Украины западного производства, сообщает РИА Новости. Шедший во главе украинской группы американский бронеавтомобиль Oshkosh подорвался на мине. После этого строй противника был нарушен, а его техника оказалась в ловушке. Украинские военные спасались бегством.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского на линию боевого соприкосновения в Запорожской области является элементом пиара. Он ведет классическую пиар-войну, поэтому пользуется ситуациями, которые несут ему плюс с точки зрения пиара, отметил он. Рогов считает, что такими выездами Зеленский показывает и странам Запада, и украинцам свою работоспособность и нужность, особенно в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

Заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой вразумить Владимира Зеленского не прибегать к каким-либо провокациям, сказал Рогов. По его словам, так Вашингтон посылает сигнал в Киев. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что в США не видят свидетельств угрозы подрыва Россией ЗАЭС, как об этом говорят на Украине. Зеленский становится для американцев все более неуправляемым и токсичным, подчеркнул Рогов.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press ЗАЭС

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал, что украинские военные готовят «инженерный кулак» для минирования местности на Купянском направлении с помощью специалистов из НАТО. По его словам, в поселке Великий Бурлук для этих целей образована «внушительная по количеству сил и средств группировка противника». Алехин отметил, что данные свидетельствуют о подготовке ВСУ к оборонительным операциям.

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, всего штурмовая и армейская авиация ударила ракетами по более чем десяти районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Украинские солдаты все чаще сталкиваются с поломками западной артиллерии. Все больше орудий выходит из строя из-за износа, а боеприпасы к ним заканчиваются, сообщает Foreign Policy. Группа конгрессменов США ранее обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом организовать поставки на Украину кассетных боеприпасов, которые помогут преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой снарядов. Для сторонников поставок этого оружия срочность его отправки возросла, считают в издании.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад не сможет победить Россию, поскольку для нее это жизненно важная борьба. Проигрыш в украинском конфликте чреват исчезновением России, подчеркнул он. Риттер также считает, что Киеву поставляются западные технологии и вооружения для того, чтобы в США не получали «тела американских солдат в мешках». В этом главное преимущество Москвы, добавил он.

Фото: МО РФ

Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ, считает Риттер. По его словам, сейчас многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла 15 тысяч человек при попытке наступать на оборонительные позиции России. Он добавил, что Украина лишится своей армии во время завершающей фазы специальной операции. По его мнению, после освобождения Артемовска и отражения ударов ВСУ российские войска проведут свое большое контрнаступление.

США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн, такую информацию привел телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. В новый пакет войдут бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, чтобы заменить технику, потерянную ВСУ в ходе контрнаступления.

Фото: МО Украины

Контрнаступление Киева проходит не по плану. Причиной этого являются значительные потери, которые понесли украинские войска, заявил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также отметил четкость управления в обороне российских сил, которое не прерывалось ни на минуту.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин на линии соприкосновения. По его словам, перед движением украинских войск необходимо проводить разминирование территории.

Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали «формулу мира», продвигаемую Владимиром Зеленским, рассказал ТАСС источник в администрации президента южноамериканской республики. По его словам, предложение Киева является непродуктивным, поскольку не учитывает позицию Москвы.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза следует удвоить поставки оружия Украине. Он добавил, что военные инструкторы должны продолжить более усиленно помогать в тренировках украинских военных в обращении с западной боевой техникой.

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