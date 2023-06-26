Боррель: страны ЕС должны удвоить военную помощь Украине

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Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза следует удвоить поставки оружия Украине. Он добавил, что военные инструкторы должны продолжить более усиленно помогать в тренировках украинских военных в обращении с западной боевой техникой, передает ТАСС.

Единственное заключение наших дебатов — ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины, — сказал Боррель.

Политик отметил, что Европе также необходимо разработать стратегию на случай ситуаций, как с ЧВК «Вагнер» в России. Он заявил, что этот план невозможно разработать за один день.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн отметила, что ситуация в России может отразится и на безопасности европейского региона.

Для Европы было бы абсолютно опасно, если бы крупнейшая страна мира с самым большим арсеналом ядерного оружия была разрушена, — цитирует слова Ассельборн портал Euractiv.

Ранее сообщалось, что страны ЕС 26 июня договорились увеличить максимальный размер фонда, используемого для финансирования военной помощи Украине, на €3,5 млрд, подняв его потолок до более чем €12 млрд.