В США назвали победу России на Украине неизбежной Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия победит, поскольку у нее нет иного выхода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад не сможет победить Россию, поскольку для нее это борьба не на жизнь, а на смерть. Проигрыш в украинском конфликте чреват исчезновением России, подчеркнул он в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе Россия исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие. Поэтому для России это борьба не на жизнь, а на смерть в буквальном смысле, — сказал экс-разведчик.

Он считает, что Киеву поставляются западные технологии и вооружения для того, чтобы в США не получали «тела американских солдат в мешках». В этом главное преимущество Москвы, добавил Риттер.

Россияне, по его мнению, готовы платить любую цену за сохранение нации. При этом он усомнился, что коллективный Запад готов хоть что-нибудь заплатить «за причинение этой боли России».

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями заявил, что нет никаких сомнений в том, что страна победит в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военные защищают свои земли и своих людей, а потому иного исхода, кроме как победы, быть не может.