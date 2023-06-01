«Не о чем говорить»: Путин оценил шансы России на победу в СВО на Украине Путин заявил, что не сомневается в победе России на Украине

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Владимир Путин

Нет никаких сомнений в том, что Россия победит в ходе военной операции на Украине, заявил во время общения с многодетными семьями президент страны Владимир Путин. По его словам, российские военные защищают свои земли и своих людей, а потому иного исхода, кроме как победы, быть не может.

Один из участников встречи во время общения с российским лидером заявил, что победа будет за Россией.

Так и есть, так и будет. Никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить, — ответил ему Путин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам набора на военную службу по контракту рассказал, что с 1 января 2023 года по сегодняшнее число в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек. В Совбезе отметили, что набор по контракту проходит очень неплохими темпами.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что мобилизационный ресурс в России составляет почти 25 млн человек. Депутат Андрей Картаполов оценивал количество резервистов в 2 млн человек, но отмечал, что речь идет о боевом армейском резерве. Военный обозреватель Виктор Баранец отмечал, что численность этого резерва является военной тайной.