Рогов оценил поездку Зеленского на линию соприкосновения Рогов назвал поездку Зеленского на передовую в Запорожской области элементом пиара

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Владимир Зеленский

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского на линию боевого соприкосновения в Запорожской области является элементом пиара. Он ведет классическую пиар-войну, поэтому пользуется ситуациями, которые несут ему плюс с точки зрения пиара, отметил он в беседе с ТАСС.

Зеленский 26 июня сообщил о посещении расположения 3-го батальона отдельной президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого. По словам украинского президента, батальон занимает «передовые позиции украинских войск на Бердянском направлении». При этом конкретное место его пребывания названо не было.

Зеленский как человек, который ведет классическую пиар-войну, всегда пытается воспользоваться тем, что может для него быть плюсом с точки зрения пиара. Поэтому «потереться» о то, где есть какие-то успехи или они могут быть, — это для него основное занятие, — подчеркнул Рогов.

Он считает, что такими выездами Зеленский показывает и странам Запада, и украинцам свою работоспособность и нужность, особенно в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Общественник уточнил, что направление, которое Зеленский назвал бердянским, таковым не является, поскольку позиции ВСУ все еще находиться от Бердянска на значительном расстоянии — более чем в 100 км.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении. По его данным, раненых солдат и офицеров массово свозят в подконтрольный киевским властям город Запорожье. Рогов отметил, что в больницах города уже не хватает места.