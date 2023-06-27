Военэксперт рассказал о планах ВСУ на Купянском направлении Полковник Алехин: ВСУ готовят «инженерный кулак» для минирования на Купянском направлении

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что украинские военные готовят «инженерный кулак» для минирования местности на Купянском направлении с помощью специалистов из НАТО. По его словам, ВСУ усилили свою группировку в регионе. Эксперт добавил, что в поселке Великий Бурлук для этих целей образована «внушительная по количеству сил и средств группировка противника».

Очень важный момент, недалеко от Купянска находится поселок Великий Бурлук. Там, по сведениям разведки и другим оперативным данным, образована довольно внушительная по количеству сил и средств группировка противника. Туда доставляется инженерная техника, в первую очередь НАТОвского производства, и уже замечены инструкторы-саперы из Великобритании, США, — сказал Алехин.

Он отметил, что данные свидетельствуют о подготовке ВСУ к оборонительным операциям.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.