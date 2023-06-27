Су-34 уничтожили на Краснолиманском направлении три пункта ВСУ Российские Су-34 уничтожили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. По его словам, которые приводит РИА Новости, всего штурмовая и армейская авиация ударила ракетами по более чем десяти районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

На Краснолиманском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр», нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника, — отметил Савчук.

Он добавил, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил опорный пункт противника в районе населенного пункта Червоная Диброва. Также российская артиллерия ударила по подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества и Торского участка, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на Купянском направлении. Кроме того, сорваны попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях. Также российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники подразделений теробоороны.