ВС России уничтожили группу диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на Купянском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, сорваны попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 14 отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новоселовское, а также сорваны две попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Новомлынска и Тимковки, — заявил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Он добавил, что в полосе обороны 1-й танковой армии в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет ВСУ противника в районе населенного пункта Вишневое. Кроме того, российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной техники подразделений теробоороны.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в последнее время украинские диверсанты резко активизировались на Сватовско-Кременском направлении. По его словам, количество попыток диверсантов проникнуть в тыл российских войск возросло вчетверо. Марочко предположил, что активизация диверсантов связана с попытками украинских войск пойти в контрнаступление и прорвать оборону российских сил.