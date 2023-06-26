Бразилия и развивающиеся страны не поддержали «мирную формулу» Зеленского

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали «формулу мира», продвигаемую президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило ТАСС. По мнению источника в правительстве страны, предложение Киева является «непродуктивным», поскольку не учитывает позицию Москвы.

Развивающиеся страны, в том числе Бразилия, не поддержали украинскую «формулу мира». Мы также выступили за то, чтобы российскую сторону подключили к дальнейшим переговорам, — добавил источник.

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.

После этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «формулу мира» на Украине, которая предусматривает уход в отставку администрации действующего президента страны во главе с Владимиром Зеленским.