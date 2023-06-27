«Пытаются вразумить»: Рогов оценил заявление США о ситуации на ЗАЭС Рогов: заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой образумить Зеленского

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой вразумить президента Украины Владимира Зеленского не прибегать к каких-либо провокациям, считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, так Белый дом посылает сигнал в Киев.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва Россией ЗАЭС, как об этом говорят на Украине. Также в Вашингтоне не видят оснований утверждать о намерениях Москвы применить ядерное оружие в ходе спецоперации.

США видимо пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал. А также это, по всей видимости, попытка в публичной плоскости дистанцироваться от действий Зеленского, так как он становится для американцев все более неуправляемым и токсичным, — подчеркнул Рогов.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что США могли послать сигнал Владимиру Зеленскому в ситуации с его обвинениями в адрес России по Запорожской АЭС, чтобы «поставить его на место». Однако, по его мнению, нет оснований видеть в такой позиции Белого дома серьезный сдвиг в сторону России.