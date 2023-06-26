В США предупредили о подготовке Киевом ядерной провокации Экс-разведчик США Риттер: ВСУ попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украинские войска могут устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty экс-разведчик США Скотт Риттер. По его словам, Киев таким образом попытается компенсировать неудачи на фронте и изменить ход конфликта.

Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских, — сказал Риттер.

Экс-разведчик добавил, что «украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма». При этом он упомянул Каховскую ГЭС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о вероятности совершения теракта на ЗАЭС. Он призвал западных партнеров продемонстрировать свою принципиальную позицию по ситуации вокруг станции на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Несколькими днями ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью слова Зеленского о подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что РФ и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на станции.