Песков ответил на слова Зеленского о возможном теракте на ЗАЭС Песков назвал заявление Зеленского о готовящимся теракте на ЗАЭС очередной ложью

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС, являются очередной ложью, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на ЗАЭС, передает ТАСС.

Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть, — сказал он.

16 июня Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москве постоянно требуется дестабилизировать обстановку.

Ранее глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что инспекторы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты российских военных. По его словам, сотрудники организации не смогли отправить отснятый материал из-за подавления интернет-сигнала в транспорте, на котором они перемещались, позже их попросили удалить все снимки.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ввиду этого предположил, что миссия МАГАТЭ могла быть вовсе не наблюдательной. Он не исключил, что эксперты агентства работали на иностранную разведку и шпионили в пользу ВСУ.