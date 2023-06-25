Зеленский назвал ситуацию на ЗАЭС угрожающей Зеленский призвал партнеров отреагировать на саммите НАТО на угрожающую ситуацию на ЗАЭС

Фото: Filip Singer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Украинский лидер призвал партнеров продемонстрировать свою принципиальную позицию по этому вопросу на саммите НАТО. По его словам, существует вероятность террористического акта на атомной станции.

Провел первый из серии важных телефонных разговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. <...> Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую <...> создали на Запорожской АЭС. <...> Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на вильнюсском саммите НАТО, — написал Зеленский.

Стороны также обсудили контрнаступление ВСУ и ситуацию в России.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал ложью слова Зеленского о том, что Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Международное агентство по атомной энергии заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на станции.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского о готовящемся теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Представитель американской администрации добавил, что Соединенные Штаты Америки не фиксировали повышения уровня радиации в районе станции.