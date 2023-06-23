В Белом доме оценили слова Зеленского о возможном теракте на ЗАЭС Кирби: Белый дом не может подтвердить заявление Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации, передает ТАСС. Представитель американской администрации добавил, что Соединенные Штаты не фиксировали повышения уровня радиации в районе станции.

Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности, — сказал Кирби.

Он при этом не уточнил, передавала ли украинская сторона какие-либо доказательства по этому заявлению.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на слова Зеленского, назвав их очередной ложью украинского руководства. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на ЗАЭС.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ввиду этого предположил, что миссия МАГАТЭ могла быть вовсе не наблюдательной. Он не исключил, что эксперты агентства работали на иностранную разведку и шпионили в пользу ВСУ.