В Госдуме оценили масштаб контрнаступления ВСУ Картаполов: масштабного контрнаступления Украины не было и нет

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины проходит не по плану. Причиной этого являются значительные потери, которые понесли украинские войска. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также отметил четкость управления в обороне российских сил, которое не прерывалось ни на минуту.

Никакого масштабного контрнаступления не было и нет. Есть попытки атак на разных направлениях, потери, которые сегодня несет Украина, закритичны, не критические, а закритичные, — сказал депутат.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ обилием мин на линии соприкосновения. По его словам, перед движением ВСУ необходимо проводить разминирование территории.

Кроме того, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении. По его данным, раненых солдат и офицеров массово свозят в подконтрольный киевским властям город Запорожье. Рогов отметил, что в больницах города уже не хватает места.

В свою очередь сами украинские военные признались телеканалу CBS News, что столкнулись с более жестким сопротивление ВС РФ, чем ожидалось. По словам солдат ВСУ, российские подразделения «очень сложно» оттеснить, так как они «умеют воевать». В сюжете американских журналистов украинские военнослужащие «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».