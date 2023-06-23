«Очень сложно»: в ВСУ признали проблемы в контрнаступлении из-за ВС РФ CBS News: ВСУ при контрнаступлении удивились жесткому сопротивлению российских военных

Фото: МО РФ

Украинские военные признались телеканалу CBS News, что столкнулись с более жестким сопротивление ВС РФ, чем ожидалось. По словам солдат ВСУ, российские подразделения «очень сложно» оттеснить, так как они «умеют воевать». В сюжете американских журналистов украинские военнослужащие «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».

По словам украинского военного, которые приводит телеканал, защита, организованная российской армией, внушительная, и российские военные определенно «знают, как сражаться». Оттеснить Вооруженные силы России «очень сложно», и украинские военные «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей», — сказано в материале CBS News.

По информации телеканала, в американской администрации контрнаступление Украины назвали «медленным и неравномерным».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении Киев отправил много наемников. По его словам, в рядах украинских военных звучат французский и польский языки. Среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, добавил Ганчев, многие готовы сдаться в плен, но не знают как «из-за загрядотрядов».