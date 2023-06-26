США выделят Украине пакет военной помощи на полмиллиарда долларов CNN: США 27 июня выделят Украине пакет военной помощи на $500 млн

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

БТР Stryker

США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. Объявление об этом последует 27 июня. Такую информацию привел телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в американской администрации.

По словам собеседников телеканала, в новый пакет войдут бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, которые призваны заменить технику, потерянную украинскими вооруженными силами в ходе контрнаступления. Сколько конкретно единиц боевой техники будет направлено Киеву, CNN не уточняет.

Вашингтон в текущем месяце уже объявлял о выделении помощи Украине в размере $325 млн. Общая сумма, которую США направили Украине, начиная с февраля 2022 года, составляет на данный момент $39 млрд.

Ранее сообщалось, что страны ЕС 26 июня договорились увеличить максимальный размер фонда, используемого для финансирования военной помощи Украине, на €3,5 млрд, подняв его потолок до более чем €12 млрд.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что коллективному Евросоюзу следует удвоить поставки оружия Украине. Он добавил, что военные инструкторы должны продолжить более усиленно помогать в тренировках украинских военных в обращении с западной боевой техникой.