Морпехи Тихоокеанского флота остановили колонну боевой техники ВСУ В Минобороны РФ показали кадры подрыва на мине американского броневика Oshkosh ВСУ

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Бронеавтомобиль Oshkosh

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота остановили на Южно-Донецком направлении колонну боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства, сообщает РИА Новости. Шедший во главе украинской группы американский бронеавтомобиль Oshkosh подорвался на мине, что видно на кадрах опубликованного Минобороны РФ видео.

После этого строй противника был нарушен, а его техника оказалась в ловушке. Украинские военные спасались бегством.

Часть колонны подорвалась на ТМ — отработали с ПТУРов. Данный вид техники подорвался на мине. Экипаж выбежал и, как большинство экипажей противника, дали деру, — рассказал российский стрелок-штурмовик с позывным Лаврик.

Подбитый Oshkosh на видео показали вблизи. У него пробиты два колеса, видны следы от осколков. За кадром российский военнослужащий произносит: «Только с растаможки».

Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить бронеавтомобиль с передовой. Он изучил Oshkosh и отметил, что его техника не впечатлила, «настолько убогая».

Ранее обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен заявил, что западная военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия. По его словам, у ВС РФ значительное преимущество в воздухе, а самолеты ВКС РФ «технологически превосходят украинские». Журналист отдельно отметил эффективность вертолетов Ка-52 против украинской бронетехники.