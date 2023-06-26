В США объяснили провал ВСУ после поставок западной техники Atlantic: западная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности оружия ВС РФ

Фото: Минобороны России / Соцсети

Обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен заявил, что западная военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия. По его словам, у ВС РФ значительное преимущество в воздухе, а самолеты ВКС РФ «технологически превосходят украинские». Журналист отдельно отметил эффективность вертолетов Ка-52 против украинской бронетехники.

У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские. Россия также может использовать большое количество беспилотных летательных аппаратов как для сбора разведданных, так и для прямых действий против украинских сил, — написал О’Брайен.

Публицист также указал на количественное преимущество российской армии в артиллерийских и ракетных установках.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала месяца только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным военного ведомства РФ, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщил, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.