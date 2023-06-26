Киев хочет переманить БРИКС на свою сторону: новости СВО на вечер 26 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Утром 26 июня Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу, находясь в зоне военной операции на Украине, проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Он также заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач. В Сети были опубликованы кадры поездки Шойгу.

В Минобороны заявили, что российские военные обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. Кроме того, в результате действий российских сил были сорваны попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях.

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, российские военные нанесли несколько ударов по складам боеприпасов ВСУ в зоне проведения военной операции, в том числе по арсеналам с западным вооружением. Все назначенные объекты были поражены. Рядом с населенным пунктом Новояковлевка Запорожской области был поражен пункт обслуживания вооружения, военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Всего за сутки на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 500 бойцов ВСУ. Также были уничтожены 36 единиц военной техники и 19 беспилотников.

В оперативных службах города Токмак Запорожской области сообщили ТАСС о том, что украинские военные обстреляли город в ночь на 26 июня. Один из снарядов попал по объекту электросетей, из-за чего в городе частично пропали свет и мобильная связь.

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске в ночь на 26 июня. По информации канала, БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны не комментировали данные сведения.

Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, в регионе проведут мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он отметил, что оперативная обстановка в области остается стабильно напряженной, средства ПВО продолжают отражать атаки беспилотников.

Фото: t.me/gubernator_46 Курская область, результаты обстрелов со стороны Украины

Также SHOT сообщил, что украинский беспилотник сбросил бомбу на завод по производству стекла для часов Apple Watch в Шебекино Белгородской области. По информации канала, произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. SHOT отмечает, что возгорание было оперативно потушено, пострадавших и серьезных повреждений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее российские военкоры сообщили в Telegram-канале «Два майора» о том, что бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук подтвердил NEWS.ru, что в ночь на 26 июня около 150 украинских военных высадились на левом берегу Днепра. По словам эксперта, российские силы пытаются вытеснить солдат противника со своей территории. Матвийчук добавил, что сейчас около 50 бойцов ВСУ остаются в районе Антоновского моста.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью и пропагандой информацию о том, что бойцы ВСУ закрепились под Антоновским мостом на левом берегу Днепра. По его словам, отдельные мелкие группы украинских солдат пытались занять позиции под мостом, однако впоследствии они были ликвидированы российскими военными. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация на флангах в Артемовске по-прежнему остается сложной. По его словам, бойцы ВСУ продолжают прощупывать оборону российских сил. При этом он подчеркнул, что солдаты ВС РФ полностью контролируют положение.

Как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, в последнее время украинские диверсионно-разведывательные группы значительно активизировались на Сватовско-Кременском направлении. По его словам, количество попыток диверсантов проникнуть в тыл российских войск возросло вчетверо.

По словам Матвийчука, российские военные и солдаты ВСУ вторые сутки сражаются в районе села Пятихатки Запорожской области. По его словам, этот населенный пункт переходит из рук в руки. Матвийчук добавил, что украинская армия не добилась каких-либо успехов на Ореховском направлении. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бредом информацию о том, что российские военные собираются подорвать Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, это уже затасканная угроза, которую Украина и страны Запада используют по поводу и без.

В свою очередь бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинские войска могут устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. По его словам, Киев таким образом попытается компенсировать неудачи на фронте и изменить ход конфликта. Риттер добавил, что «украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма». При этом он упомянул Каховскую ГЭС.

Тем временем источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что обнаружены тела еще двух человек, погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. Таким образом общее число жертв достигло 48 человек.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС

Немецкий телеканал ARD сообщил со ссылкой на источники, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле 2023 года. По данным журналистов, 24 июня в Дании в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители западных государств, а также стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. По сообщению канала, перед переговорами страны Запада пытались заручиться поддержкой государств БРИКС, которые до последнего сохраняли нейтралитет в противостоянии России и Украины.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с NEWS.ru, что Россия готова к мирным переговорам по Украине только при условии соблюдения своих интересов. Он отметил, что Москва и раньше была готова к обсуждению ситуации, но переговоры срывались на стороне Запада.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия не может поставить Киеву истребители F-16, поскольку у нее их нет. При этом он подчеркнул, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского ожидают, что Германия все же окажет помощь ВСУ, отправив боевые самолеты.

«Коммерсант» написал со ссылкой на источник в Генпрокуратуре, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина о попытке организации вооруженного мятежа не закрыто, предприниматель остается под следствием. Разбирательство ведет следственное управление ФСБ.

По словам депутата Госдумы, генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, бойцы ЧВК «Вагнер» будут привлечены к ответственности за сбитые в ходе попытки мятежа самолеты, вертолеты и гибель российских военнослужащих. Он добавил, что погибшие летчики должны быть представлены к наградам посмертно и приравнены к участникам военной операции.

Как сообщил E1.RU, в Екатеринбурге к бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» пришли пoлицейские. По информации портала, силовики пытались узнать, не звонил ли ему кто-либо от связанного с частной военной компанией Пригoжина.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 24 июня предложил российскому лидеру Владимиру Путину разрешить ситуацию миром на фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Он подчеркнул, что это предложение было принято, в результате чего попытка входа мятежников в Москву была предотвращена.

Агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что посольство США контактировало с МИД России во время попытки мятежа в РФ. По словам собеседника, стороны затрагивали вопросы безопасности. Общение велось через интернет.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, попытка мятежа в России представляла собой угрозу ядерной стабильности в Европе. Он также отметил, что Европейский союз продолжает поддерживать Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь сообщил, что в Альянсе следят за событиями в РФ, при этом считают их ее внутренним делом.

Издание The Guardian пишет, что попытка мятежа в России может привести к тому, что Пекин займет более осторожную позицию в отношении Москвы. По мнению обозревателей, Китай не будет пытаться повлиять на военно-политическое руководство РФ с целью упрочения двусторонних связей.

Эмим Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора с Путиным поддержал действия российского руководства во время попытки мятежа 24 июня. Также свою полную поддержку президенту РФ выразил президент Ирана Ибрахим Раиси.