Полиция пришла к бывшему вагнеровцу E1.RU: в Екатеринбурге к бывшему вагнеровцу пришли полицейские после попытки вооруженного мятежа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге к бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» пришли пoлицейские, сообщает E1.RU. По информации портала, силовиков интересовало, не звонил ли ему кто-либо от связанного с частной военной компанией предпринимателя Евгения Пригoжина.

Спрашивали, звонили ли мне от Пригожина. Как вообще отношусь к происходящему. Я объяснил, что ни слухом ни духом. У меня контракт закончился, и я вернулся домой, — пояснил мужчина.

Он добавил, что силовики предупредили, что всех бывших cотрудников ЧВК «Вагнер» будут держать на особом контроле, также с него взяли обязательство докладывать обо всех cвоих перемещениях.

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам 24 июня заявил, что власти жестко ответят на действия тех, кто попытался организовать вооруженный мятеж в стране. Глава государства назвал это ударом в спину и сообщил, что российские войска получили необходимые приказы.

24 июня Национальный антитеррористический комитет ввел в Москве и области режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба главы республики сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов по российской территории и на дальнейшие шаги деэскалации.