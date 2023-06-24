«Это предательство, удар в спину народу»: полный текст обращения Путина Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с попыткой вооруженного мятежа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

24 июня президент Владимир Путин обратился к россиянам. Накануне связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин сделал ряд заявлений, после которых в отношении него было возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В нескольких регионах России введен режим контртеррористической операции, отменяются массовые мероприятия, перекрываются трассы. На этом фоне глава государства обратился к народу. NEWS.ru публикует полный текст речи Владимира Путина.

К кому обратился Путин в связи с попыткой мятежа

— Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительным органам и специальным службам, к бойцам и их командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, подтолкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Россия. Ростов-на-Дону. Военнослужащие у здания штаба Южного военного округа

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Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей.

Это битва, когда решается судьба всего нашего народа, требует единения всех сил. Единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все то, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу.

Что сказал Путин об опасности мятежа для существовании страны

— Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадны территорий, в итоге — трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части.

Что сказал Путин бойцам ЧВК «Вагнер»

— Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, — это именно предательство, непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и делу, которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер» — герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои силы за Новороссию, за единство русского мира.

Кого Путин назвал предателями

— Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткими, все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы и бронетехника ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону

Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, в Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Что будет дальше

— Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.

Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.