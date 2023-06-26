Опубликованы кадры поездки Шойгу в зону СВО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Минобороны России опубликовало кадры из поездки главы ведомства Сергея Шойгу на передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне спецоперации на Украине. В ходе поездки он провел совещание и заслушал доклад командующего группы «Запад» Евгения Никифорова о боевом слаживании и формировании полков резерва.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что информации о возможных изменениях в отношении доверия президента России Владимира Путина к Шойгу на текущий момент нет. Он также сделал акцент на том, что вопросы касающиеся перестановок в руководстве Министерства обороны относятся к компетенции президента и вряд ли могли быть предметом обсуждения в рамках переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее на совещании с Совбезом Шойгу заявил, что ВСУ снизили темп наступления и ведут перегруппировку. При этом он отметил, что у украинской армии еще остались силы для ведения контрнаступления. По словам министра, российские войска ведут подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия ВСУ.