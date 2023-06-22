Шойгу указал на снижение темпов наступления ВСУ Шойгу: украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

Вооруженные силы Украины снизили темп наступления, сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в зоне СВО. По его словам, в настоящее время украинские войска заняты перегруппировкой. Трансляция совещания велась на сайте Кремля.

Вместе с тем он отметил, что у ВСУ еще остались силы для ведения контрнаступления. Глава Минобороны подчеркнул, что Россия ведет подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия ВСУ.

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По словам Шойгу, те боеприпасы и техника, которые уже отправлены Киеву и будут поставляться, не окажут существенного влияния на ход спецоперации. Глава оборонного ведомства отметил, что в 2023 году Запад намерен поставить Киеву 250 танков, в том числе около 120 танков Leopard и 31 Abrams.

В ответ на это Путин отметил, что Запад может поставлять Украине тяжелое вооружение, но мобилизационный резерв республики не безграничен.

Мобилизационный резерв Украины не является безграничным, похоже, что западные страны готовы воевать до последнего украинца, — сказал Путин.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что армия России с 4 по 21 июня уничтожила 246 танков ВСУ, из них 13 — западного образца. По его словам, потери украинской армии во время контрнаступления составили более 13 тысяч человек.