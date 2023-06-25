Песков ответил на вопрос о доверии Путина к Шойгу Песков заявил, что не знает об изменениях в отношениях Путина и Шойгу

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Информации о возможных изменениях в отношении доверия президента Владимира Путина к министру обороны Сергею Шойгу на текущий момент нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он также сделал акцент на том, что вопросы касающиеся перестановок в руководстве Министерства обороны относятся к компетенции президента и вряд ли могли быть предметом обсуждения в рамках переговоров между президентом Беларуси Александром Лукашенко и бизнесменом Евгением Пригожиным.

Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи, — кратко ответил Песков на вопрос о доверии президента к Шойгу.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.

Известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа. Место уже покинули четыре пикапа ЧВК, но танки и тяжелая техника пока остаются на месте. Жители засняли на телефоны военную технику, которая начала покидать город.