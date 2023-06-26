ВСУ обстреляли Запорожскую область ТАСС: ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинские военные обстреляли город Токмак Запорожской области в ночь на 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города. По их данным, один из снарядов попал по объекту электросетей, из-за чего в городе частично пропали свет и мобильная связь. На месте работают аварийные службы.

Нацисты террористического киевского режима около 2:20 мск совершили циничный обстрел спящего мирного города Токмака. Зафиксировано попадание в объект РЭС (районных электрических сетей — NEWS.ru), из-за чего в городе отмечаются перебои с электроснабжением и связью, — отметил представитель оперслужб.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее экстренные службы Запорожской области сообщали, что украинские военные обстреляли село Таврия, в результате чего погибли три человека. Кроме того, один житель получил тяжелое ранение, его экстренно доставили в больницу Мелитополя.

До этого сообщалось, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.