Три человека погибли при обстреле ВСУ села Запорожской области В селе Таврия Запорожской области из-за обстрелов ВСУ погибли три человека

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Таврия в Запорожской области, в результате чего погибли три человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Кроме того, один житель получил тяжелое ранение, его экстренно доставили в больницу Мелитополя.

ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек. Еще один удар пришелся на дорогу в населенном пункте. Один человек погиб, — сказал источник.

Ранее стало известно, что мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

Ранее украинские военные запустили три ракеты Storm Shadow по территории детского пионерлагеря в городе Геническе Херсонской области. По словам Сальдо, один из снарядов был сбит силами противовоздушной обороны, два других попали по гражданскому объекту.