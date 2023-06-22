Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Токмак в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмак в Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. В ведомстве добавили, что всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

ВСУ совершили обстрел города Токмак. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, предположительно, с ударом ВСУ по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью. По предварительным данным, украинские военные могли применить для атаки британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом следователи также обнаружили на месте обломки снаряда французского производства.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

Ранее украинские военные запустили три ракеты Storm Shadow по территории детского пионерлагеря в городе Геническе Херсонской области. По словам Сальдо, один из снарядов был сбит силами противовоздушной обороны, два других попали по гражданскому объекту.