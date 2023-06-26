ВСУ продолжают прощупывать оборону Артемовска Пушилин: ситуация на флангах в Артемовске сложная, но контролируемая

Фото: МО Украины

Ситуация на флангах в Артемовске по-прежнему остается сложной, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, бойцы ВСУ продолжают прощупывать оборону российских сил. При этом он подчеркнул, что солдаты ВС РФ полностью контролируют положение.

Также Пушилин рассказал, что российские военные значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

До этого врио главы ДНР заявил, что солдаты ВСУ пытались проломить оборону на флангах Артемовска, чтобы помешать российским подразделениям продолжить наступление. По его словам, противник использовал соседние поля для переброски резервов.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные предприняли неудачную попытку приблизиться к оборонительным позициям российских войск вблизи Артемовска. Основной удар пришелся на воздушно-десантные подразделения. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные стремились обойти укрепрайоны с флангов, избегая прямых столкновений с российскими войсками.