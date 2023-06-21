Российские десантники отразили атаки ВСУ в Артемовске Минобороны: российские десантники отразили атаки подразделений ВСУ в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку приблизиться к оборонительным позициям российских войск вблизи города Артемовск, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ. Основной удар пришелся на воздушно-десантные подразделения.

Украинские военные стремились обойти укрепрайоны с флангов, избегая прямых столкновений с российскими войсками.

По словам заместителя командира отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, известного под позывным Парус, военные обнаружили множество украинских наград.

Также заместитель командира десантно-штурмового батальона, известный под позывным Витамин, добавил, что российские десантники активно ведут обстрел артиллерийских позиций противника, применяя ствольную и реактивную артиллерию, а также крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные комплексы, чтобы препятствовать передвижению ВСУ на значительных дистанциях.

Ранее сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. На видео, опубликованном в Сети, показано, как российские военные прибыли на место и нанесли удар с дистанции до 300 метров с разных огневых точек. Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они отошли на занятые позиции.