Запад оценил влияние ситуации с ЧВК «Вагнер» на отношения России и КНР The Guardian: Китай займет более осторожную позицию в отношении России после ситуации с ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Попытка мятежа в России может привести к тому, что Пекин займет более осторожную позицию в отношении Москвы, пишет The Guardian. По мнению обозревателей, Китай не будет пытаться повлиять на военно-политическое руководство РФ с целью упрочения двусторонних связей.

Власти Китая будут приветствовать быстрое урегулирование ситуации, поскольку российский лидер Владимир Путин является важным партнером для КНР и поддерживает позицию Пекина на мировой арене, особенно в том, что касается призыва к борьбе против гегемонии США, отмечают авторы материала. Однако, по их мнению, Китай все больше беспокоится о стабильности в России.

Призрак еще одного вызова Путину в качестве лидера будет нервировать Си Цзиньпина. Аналитики расходятся во мнениях относительно того, попытается ли он вмешаться во внутреннюю политику России, чтобы удержать у власти пропекинского лидера, поскольку любое вмешательство может привести к риску испортить отношения с потенциальным преемником, — говорится в статье.

Этой же позиции придерживается специалист по международным отношениям Шэнь Динли из Шанхая. По его мнению, инцидент с ЧВК «Вагнер» приведет к усилению зависимости России от Китая, но Пекину следует придерживаться более осторожной позиции.

С дипломатической точки зрения Китаю нужно быть осторожным в своих словах и поступках, — сказал эскперт.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США отказались давать оценку ситуации с попыткой мятежа в России. Глава ведомства Энтони Блинкен пояснил, что это внутренне дело России. Он также отметил, что Вашингтон не располагает полной информацией об этих событиях, чтобы прогнозировать их последствия.