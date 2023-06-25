В Госдепе отказались давать оценку ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» в России Блинкен: ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России, заявил в эфире телеканала CNN глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Он отказался давать оценку этим событиям и их последствиям для властей РФ, сославшись на недостаток информации.

Я не хочу спекулировать на этом. Во-первых, это является внутренним делом России, — сказал госсекретарь.

Он добавил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий с ЧВК «Вагнер», но полной информацией не обладает. Кроме того, Блинкен выразил мнение, что ситуация еще находится в развитии, поэтому судить о ее итогах рано.

Ранее американские СМИ сообщили, что разведслужбы США знали о готовящемся в России мятеже, хотя им и не была известна точная дата. Белый дом был проинформирован о подготовке мятежа, но публично эта информация не разглашалась, поскольку Вашингтон опасался обвинений со стороны Москвы в организации госпереворота.

Кроме того, стало известно, что представители американских властей вели телефонные переговоры с европейскими партнерами, пытаясь устранить опасения из-за ситуации в России. Среди тех, кто связывался с европейскими коллегами, были президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, а также председатель Совместного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли.