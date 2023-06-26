Раиси поддержал Путина после попытки военного мятежа в России

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Президент Исламской Республики выразил полную поддержку российскому руководству после попытки мятежа в РФ 24 июня. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня, — указано в сообщении.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани ранее в ходе телефонного разговора с Путиным поддержал действия российского руководства в связи с событиями 24 июня. Путин в ответ поздравил эмира Катара с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам. Также российский лидер отметили высокий уровень сотрудничества стран, подтвердив заинтересованность в его дальнейшем укреплении.

24 июня Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин проинформировал лидера Турции об обстановке в стране после попытки мятежа в РФ. Эрдоган выразил полную поддержку действиям российского руководства.