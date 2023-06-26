Эмир Катара поддержал Путина на фоне событий 24 июня

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Тамим ибн Хамад Аль Тани

Эмим Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поддержал действия российского руководства в связи с событиями 24 июня, сообщается на сайте Кремля. Путин в ответ поздравил эмира Катара с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам. Также российский лидер отметили высокий уровень сотрудничества стран, подтвердив заинтересованность в его дальнейшем укреплении.

Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня, — говорится в сообщении Кремля.

22 июня Владимир Путин и Тамим ибн Хамад Аль Тани встречались в Кремле. С российской стороны в переговорах приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства, сопредседатель совместной Российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и главный исполнительный директор, председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин.

24 июня Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин проинформировал лидера Турции об обстановке в стране в связи с действиями ЧВК «Вагнер». Эрдоган выразил полную поддержку действиям российского руководства.