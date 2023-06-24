Президент России Владимир Путин провел телефонные разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля. Путин проинформировал лидера Турции об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства.
Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства, — указано на сайте.