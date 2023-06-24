Антон Соловьев

Эрдоган поддержал Путина Путин поговорил по телефону с Эрдоганом по поводу военного мятежа в России

24 июня 2023 в 15:39

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган