Лавров назвал бредом заявления о подготовке Россией подрыва ЗАЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Второй энергоблок Запорожской АЭС

Информация о том, что российские военные собираются подорвать Запорожскую атомную электростанцию, является бредом, заявил в интервью телеканалу RT министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это уже затасканная угроза, которую Украина и страны Запада используют по поводу и без.

Это бред. Мы уже многократно все это комментировали. У нас еще к слову «бред» иногда добавляют ссылку на определенного животного. Ну вот, он таким и является, — сказал Лавров.

По его словам, представители Запада натренированы для ведения информационной войны против России. В особенности Лавров упомянул «англосаксов», поляков и прибалтов. По словам главы МИД РФ, все они стали для Украины «старшими товарищами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Украинский лидер призвал партнеров продемонстрировать свою принципиальную позицию по этому вопросу на саммите НАТО. По его словам, существует вероятность террористического акта на атомной станции.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал ложью слова Зеленского о том, что Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и Международное агентство по атомной энергии заинтересованы в продолжении сотрудничества по ситуации на станции.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского о готовящемся теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Представитель американской администрации добавил, что Соединенные Штаты Америки не фиксировали повышения уровня радиации в районе станции.