В Германии назвали сроки начала мирных переговоров по Украине ARD: мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в июле

Фото: shutterstock.com

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле 2023 года, сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники. По их словам, 24 июня в Дании в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители западных государств, а также стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

По сообщению канала, перед переговорами страны Запада пытались заручиться поддержкой государств БРИКС, которые до последнего сохраняли нейтралитет в противостоянии России и Украины. Для участия в консультациях с представителями стран БРИКС в Копенгаген прилетал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, отмечают собеседники. Встреча в столице Дании была инициирована Киевом.

Как заявил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах между Москвой и Киевом. Он также подчеркнул, что группа переговорщиков со стороны России уже сформирована, но ее состав пока держится в секрете.