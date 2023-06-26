В ГД оценили предложение Запада о сроках мирных переговоров по Украине Депутат Чепа: Россия готова к переговорам по Украине при условии соблюдения своих интересов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готова к мирным переговорам по Украине только при условии соблюдения своих интересов, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что Москва и раньше была готова к обсуждению ситуации, но переговоры срывались на стороне Запада.

Начиная с 2014 года Россия стремилась к мирным переговорам и по разным причинам они срывались, нас даже обманывали руководители других государств. Мы были, есть и остаемся сторонниками мирного урегулирования дипломатическим путем. Однако переговоры могут начаться только тогда, когда стороны захотят их вести. К вопросу переговоров мы относимся позитивно, но с соблюдением всех интересов РФ, — сказал депутат.

Чепа подчеркнул, что в Москве слышали заявления Украины об освобождении Донбасса, Крыма и то, что Европа гарантировала безопасность Украины путем принятия ее в НАТО и Евросоюз. Все эти условия существенно не устраивают российскую сторону, добавил депутат.

Немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники ранее сообщил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле 2023 года. По их словам, 24 июня в Дании в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители западных государств, а также стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.