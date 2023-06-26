Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли несколько ударов по складам боеприпасов ВСУ в зоне проведения военной операции, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что речь идет в том числе о складах с западным вооружением. Все назначенные объекты были поражены.

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

В частности, российские военные уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ вблизи населенного пункта Казацкое Херсонской области. Кроме того, рядом с населенным пунктом Новояковлевка Запорожской области был поражен пункт обслуживания вооружения, военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Всего за сутки на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 500 бойцов ВСУ, а также были уничтожены 36 единиц военной техники и 19 беспилотников.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье под ракетный обстрел попали склады боеприпасов ВСУ. По его словам, снаряды были подготовлены для наступления украинских войск на Запорожском направлении в зоне СВО.