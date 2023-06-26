В Госдуме заявили, что вагнеровцы ответят за гибель российских военных Депутат ГД Гурулев: бойцы ЧВК «Вагнер» ответят за сбитую авиацию и погибших летчиков

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» будут привлечены к ответственности за сбитые в ходе попытки мятежа самолеты, вертолеты и гибель российских военнослужащих, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, слова которого приводит RTVI. Он также добавил, что погибшие летчики должны быть представлены к наградам посмертно и приравнены к участникам спецоперации.

Есть закон Российской Федерации. Погибли наши военнослужащие, погибли от ударов конкретных лиц. Поэтому как бы там ни было, кто бы куда ни убежал и кто бы где ни находился, я считаю, что Следственный комитет разберется досконально с этим вопросом и примет решение, — сказал Гурулев.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили два вертолета и самолет Ил-22 в Воронежской области. По информации канала, погибли четыре человека — экипаж самолета. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Военкор Первого канала Ирина Куксенкова также отметила, что на борту сбитого в Воронежской области Ил-22 находились 10 человек. По ее словам, Пригожин пообещал выплатить компенсацию в размере 50 млн рублей семьям погибших летчиков.