Шойгу проверил пункт управления Западной группировки войск

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, находясь в зоне спецоперации, проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск, сообщается в Telegram-канале ведомства. Он также заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач.

В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск, — говорится в сообщении ведомства.

Министр провел совещание с командованием группировки, в ходе которого обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава. Шойгу также отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника. Он поручил командованию продолжать активную разведку с целью вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Никифоров также в ходе доклада рассказал министру о боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для Западной группировки войск.

Ранее Шойгу заявил на совещании с Совбезом, что ВСУ снизили темп наступления и ведут перегруппировку. При этом он отметил, что у украинской армии еще остались силы для ведения контрнаступления. По словам министра, российские войска ведут подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия ВСУ.