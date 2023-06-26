Стало известно о контактах посольства США с МИД РФ во время попытки мятежа РИА Новости: посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности во время попытки мятежа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США контактировало с Министерством иностранных дел России во время попытки мятежа при участии бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его словам, стороны затрагивали вопросы безопасности. Общение велось через интернет.

Посольство контактировало путем электронной переписки, — сказал собеседник агентства.

Ранее The Washington Post писала, что разведслужбы США знали о готовящемся в России мятеже, хотя им и не была известна точная дата. Белый дом был проинформирован о подготовке мятежа, но публично эта информация не разглашалась, поскольку Вашингтон опасался обвинений со стороны Москвы в организации госпереворота.

Кроме того, стало известно, что представители американских властей вели телефонные переговоры с европейскими партнерами, пытаясь устранить опасения из-за ситуации в России. Среди тех, кто связывался с европейскими коллегами, были президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, а также председатель Совместного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.