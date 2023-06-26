Военный эксперт назвал самые горячие точки, где Россия бьется с ВСУ Военный эксперт Матвийчук заявил, что Пятихатки переходят из рук в руки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Село Пятихатки в Запорожской области переходят из рук в руки, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что ВСУ не добилось каких-либо успехов на Ореховском направлении.

Продолжаются бои в районе Пятихаток. Причем населенный пункт постоянно продолжает переходить из рук в руки. Так продолжается уже вторые сутки. Также бои идут и на Ореховском направлении, но каких-либо успехов на данном направлении враг также не возымел, — Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкое на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По его словам, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава, все попытки наступления были подавлены.