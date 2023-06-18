В Минобороны сообщили об отражении двух атак ВСУ в Запорожье МО РФ: Вооруженные силы РФ сорвали попытки атак ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова.

На Запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Уничтожены 2 танка, 2 боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы, — сообщил Чехов.

Он также добавил, что в результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.

Кроме того, по словам Чехова, средствами ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Валькирия» и «Лелека».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар в Запорожской области. Его целью были места скопления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их тяжелой техники в районе города Орехов. В Минобороны не комментировали эту информацию.