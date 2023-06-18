Российская авиация ударила по скоплению ВСУ в Запорожской области Рогов: ВКС России ударили по скоплению военных и техники ВСУ под Ореховым

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар в Запорожской области. Его целью были места скопления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их тяжелой техники в районе города Орехов, отметил он в беседе с РИА Новости. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Нашей тактической авиацией нанесен упреждающий удар по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники в районе города Орехов, расположенного в прифронтовой зоне, — рассказал общественник.

Рогов уточнил, что удар авиации потребовался, поскольку вечером 17 июня ВСУ в Запорожской области резко активизировались. Противник предпринял атаку большим количество личного состава при поддержке бронетехники, добавил он.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что утром 17 июня ВСУ бросили в бой новые резервы и резко повысили наступательную активность в Запорожской области. По его словам, к 08:00 противник пытался атаковать по меньшей мере три раза. Рогов добавил, что на линии боевого столкновения в Запорожской области помимо 128-й и 47-й бригад ВСУ появились и новые подразделения противника. Рогов отметил, что оборону региона держат бойцы 429 российской мотострелковой бригады.