Рогов: ВСУ бросили новые резервы на атаку Запорожья

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой новые резервы и резко повысили наступательную активность в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, к 08:00 утра противник пытался атаковать по меньшей мере три раза.

Начиная с 03:00 боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. Начались атака за атакой (на данный момент уже не менее трех). Противник кидает в бой новые резервы, — написал Рогов.

Он добавил, что на линии боевого столкновения в Запорожской области помимо 128-й и 47-й бригад ВСУ появились и новые подразделения врага. Рогов отметил, что оборону региона держат бойцы 429 российской мотострелковой бригады.

Ранее Рогов заявил, что предпринятые 16 июня атаки ВСУ на Васильевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта захлебнулись. По его словам, украинские войска понесли потери и отступили. Он также сообщил о тяжелых боях на Времевском выступе в восточной части Запорожского фронта.

Позднее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на территории региона с момента его вхождения в состав России задержаны участники более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По его словам, до референдума по присоединению региона ситуация там «была гораздо тяжелее».