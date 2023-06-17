Балицкий сообщил о задержании в Запорожской области 60 ДРГ Балицкий: после присоединения к РФ в Запорожской области о пресекли деятельность 60 ДРГ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на территории региона с момента его вхождения в состав России задержаны участники более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По его словам, которые приводят «Известия», до референдума по присоединению региона ситуация там «была гораздо тяжелее».

На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить, — сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время противник на территории области действует не так активно. Причину этого он видит в том, что в плен берут теперь «не всех». Те, кто заходит в Запорожскую область «за нашей жизнью, должны быть готовы потерять свою», отметил руководитель региона. Он считает, что все меньше и меньше становится тех, кто хочет «поработать наемным убийцей» за какие-нибудь пары тысяч долларов.

Мирную жизнь в регионе не отменить, поэтому власти Запорожской области в любом случае проведут региональные выборы, добавил Балицкий.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале контрнаступления показали неэффективность и несут большие потери. По его словам, противостоять украинским войскам помогает в том числе система радиоэлектронной борьбы, которая позволяет справляться с атаками беспилотников, а также построенные российскими военными «серьезные укрепления».